СМИ сообщают об обысках во французских офисах Netflix

Следователи проводят обыски во французских офисах компании Netflix. Об этом сообщает французское издание Marianne со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру (PNF).

«Национальная финансовая прокуратура (PNF) и сотрудники антикоррупционного управления сегодня утром проводят масштабные обыски у французской дочерней компании Netflix», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование начато из-за «налоговых махинаций при отягчающих обстоятельствах» и действий организованной группировки.

До этого Netflix удалил большинство палестинских фильмов из своей библиотеки.

В компании заявили, что права на показ удаленных картин истекли. Их приобрели в 2021 году сроком на три года.

Также в октябре президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в интервью Variety, что хочет вернуть съемки сериала «Эмили в Париже» в страну.

Ранее политика ЕС по электромобилям вызвала брешь в доходах Европы.