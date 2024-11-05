Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщают об обысках во французских офисах Netflix

Marianne: в офисах компании Netflix проходят обыски

close
Francis Mascarenhas/Reuters

Следователи проводят обыски во французских офисах компании Netflix. Об этом сообщает французское издание Marianne со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру (PNF).

«Национальная финансовая прокуратура (PNF) и сотрудники антикоррупционного управления сегодня утром проводят масштабные обыски у французской дочерней компании Netflix», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование начато из-за «налоговых махинаций при отягчающих обстоятельствах» и действий организованной группировки.

До этого Netflix удалил большинство палестинских фильмов из своей библиотеки.

В компании заявили, что права на показ удаленных картин истекли. Их приобрели в 2021 году сроком на три года.

Также в октябре президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в интервью Variety, что хочет вернуть съемки сериала «Эмили в Париже» в страну.

Ранее политика ЕС по электромобилям вызвала брешь в доходах Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами