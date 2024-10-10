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Макрон «будет бороться» за возращение «Эмили в Париже» во Францию

Президент Франции Макрон сообщил, что вернет сериал «Эмили в Париже» из Рима

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Netflix

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в интервью Variety, что хочет вернуть съемки сериала «Эмили в Париже» в страну.

В сентябре создатели «Эмили в Париже» сообщили, что проект продлен на пятый сезон, однако даты выхода новых эпизодов еще нет. В предстоящем сезоне главная героиня шоу от Netflix переезжает в Италию, поэтому основные действия проекта будут происходить в Риме.

«Мы будем упорно бороться и просить их остаться в Париже! «Эмили в Париже» в Риме не имеет смысла», — заявил Макрон.

Он признался, что гордится своей супругой Бриджит, которая появилась в камео сериала. Президент уточнил, что первая леди Франции была рада получить роль, а также ее участие в проекте позитивно отразилось на имидже страны.

Также Макрон объяснил, что его не пригласили сыграть эпизодическую роль в сериале, поскольку он «менее привлекательный, чем Бриджит».

Первый сезон шоу «Эмили в Париже» вышел в октябре 2020 года на Netflix, в декабре 2021 года сериал пополнился вторым сезоном, а зимой 2020-го — третьим. Последний на данный момент четвертый сезон появился на стриминге 15 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ридли Скотт начал работу над третьей частью «Гладиатора».

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