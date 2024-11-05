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Ямальская семья вместе с губернатором Артюховым увидела старт ракеты «Союз»

Семье оленевонов из Пуровской тундры организовали поездку на космодром Восточный

Мальчик Ростислав Пяк из из семьи оленеводов в Пуровском районе Ямала вместе со своими родными наблюдал за пуском космического корабля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Глава ЯНАО уточнил, что осуществить заветное желание ребенку помог президент России Владимир Путин. По его словам, Россия — страна возможностей. Он отметил, что в стране могут исполниться самые смелые мечты

«Эмоции переполняют. Дедушке Енксе семья везет фотографии и видео. А Ростислав возвращается домой с новой целью — старательно учиться, чтобы связать жизнь с космосом», — отметил Артюхов.

Губернатор напомнил, что в прошлом году семья потомственных оленеводов Пяк стала лучшей династией страны. Он подчеркнул, что сплоченность, трудолюбие и крепкие традиции семьи могут вызывать только гордость

«Благодарен президенту: история исполнения мечты обычного ямальского подростка вдохновит тысячи детей и родителей по всей стране», — сказал глава региона.

Напомним, 12 апреля, в День космонавтики, Путин поговорил с многодетной семьей Пяк по телефону. Оленеводы подарили президенту самку северного оленя.

Позже стало известно, что подаренная президенту России Владимиру Путину самка северного оленя отправится в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

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