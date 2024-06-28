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Стало известно, что будет с оленихой, подаренной Путину

Подаренную Путину олениху намерены отправить в Великий Устюг

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udm-zoo.ru

Подаренная президенту России Владимиру Путину самка северного оленя важенка отправится в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Об этом сообщает РИА Новости.

«Белоснежную оленью семью сначала доставили вертолетом со стойбища в Тарко-Сале. А там уже погрузили в фургон, на нем они будут добираться до зоосада в Великом Устюге. Для животных запасли достаточное количество ягеля, а в пути их сопровождают ветеринары», — следует из сообщения.

До этого Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Пяк оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа. Отмечается, что российский лидер поздравил семью с золотой свадьбой. Президент получил от них подарок в виде самки северного оленя. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что подарок доставят по адресу в ближайшее время.

Также Путин наградил орденом «Родительская слава» супружескую пару Оксану и Кирилла Золотых-Иоаниди из города Байконур, чьи сыновья мечтают стать космонавтами.

Коме того, Путин во время встречи в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко и недавно вернувшимися с МКС российским космонавтом Олегом Новицким, и белорусской космонавткой Мариной Василевской заявил, что развитие космических технологий помогает решить все задачи, в том числе повышение обороноспособности страны.

Ранее Путин заявил о нехватке денег в сфере освоения космоса.

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