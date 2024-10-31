В США произошел мощный взрыв на заводе по переработке аккумуляторов в городе Фредериксон в штате Миссури. Об этом сообщает Fox News.

Причина инцидента не называется. После взрыва на заводе начался крупный пожар, сопровождающийся выделением плотного токсичного дыма, в результате чего сотрудников завода и живущих поблизости людей пришлось срочно эвакуировать. На объекте оперативно начали тушить огонь с использованием системы биоразлагаемой пены.

После инцидента департамент природных ресурсов начал проверку качества воздуха из-за распространения токсичного дыма на север штата.

До этого на химическом заводе в американском штате Джорджия произошел пожар. Власти призвали жителей к югу от места происшествия эвакуироваться. Дороги в районе инцидента перекрыли.

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