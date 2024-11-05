Эксперт объяснил, в каких случаях сейчас выгодно покупать жилье

В России сегодня заметно снижается стоимость жилья на вторичном рынке, что делает выгодной покупку квартиры для россиян, которые оформляют льготную ипотеку. Также этот вариант подходит для имеющих хорошие накопления, способных покрыть половину стоимости квартиры, рассказал глава гильдии риэлторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.

Падение цен он назвал хорошим поводом купить квартиру по семейной ипотеке или с накоплениями от 50 до 70% ее стоимости. Ждать дальнейшего снижения цен на вторички не стоит — если они и снижаются, то некритично, считает риелтор.

Первичный рынок сегодня более профессиональный, он отличается тем, что в нем участвуют застройщики, которым необходимо финансирование. Приверженцам этого сегмента важно оценивать, что именно продается от конкретной строительной компании и какие объекты есть рядом — обычно можно найти вариант дешевле, заключил Апрелев.

Напомним, также он отмечал, что в сегодняшних условиях россиянам стоит рассмотреть вариант покупки жилья в ипотеку с минимальным первым взносом либо обмен недвижимости. Однако в целом сегодня в любом случае выгоднее снимать квартиру, чем покупать — так можно платить 4-5% годовых от стоимости квартиры, а накопления хранить на депозитном счете под высокими процентами (20% и выше), подчеркнул эксперт.

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