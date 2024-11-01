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Экономист ответила, могут ли самозанятые взять ипотеку

Экономист Куликова: самозанятые смогут взять ипотеку

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Люди, которые оформили статус самозанятого и работают на себя, могут взять ипотечный кредит, если подтвердят свой доход. Об этом рассказала экономист Татьяна Куликова, передает Pravda.Ru.

При этом она уточнила, что банки рассматривают таких заемщиков более тщательно. По ее словам, перед тем, как взять ипотеку, самозанятым стоит убедиться, что их дохода хватит для того, чтобы выплачивать кредит.

«Если человек с 20 тысячами дохода собирается в ипотеку влезать, то закончится у него ровно следующим: как только у него какая-то неприятность, если он будет платить из последних, любая неприятность типа сломанного холодильника — и все, это его выбивает из графика платежей. И в какой-то момент он теряет и квартиру, и уплаченные деньги. Банк забирает квартиру. Он ее должен продать», — заключила Куликова.

Данные ЦИАН и Росстата до этого показали, что доход, необходимый для оплаты ипотеки на «однушку» в мегаполисе, оказался в два-три раза выше средних зарплат россиян. Так, средняя зарплата в Москве составляет порядка 133,5 тыс. рублей в месяц. Между тем размер дохода для комфортной ипотеки на текущих рыночных условиях оценивается в 346,4 тыс. рублей. Таким образом, разница составляет 2,6 раза.

Ранее был назван доход, который нужен семьям для комфортной жизни с ипотекой в Москве.

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