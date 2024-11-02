Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали выгодные альтернативы покупке квартиры в ипотеку

Риелтор Апрелев: ипотеку можно заменить обменом и кредитом с минимальным взносом

close
Shutterstock

В сегодняшних условиях на рынке недвижимости ставки по ипотечным кредитам достигли рекордных значений. Это сказалось на резком увеличении ежемесячных платежей, из-за чего многие россияне пересмотрели планы по покупке жилья. Вместо нее можно рассмотреть вариант с обменом недвижимостью или ипотекой с минимальным первым взносом, рассказал глава гильдии риэлторов Константин Апрелев Общественной Службе Новостей.

Обменные сделки, когда собственники меняют одну квартиру на другую, сегодня стали популярны – они минимизируют риски. Однако работать с такими сделками должны высококвалифицированные риелторы, предупредил Апрелев. Есть несколько вариантов обмена, в том числе продажа квартиры с поиском новой, временной аренды после продажи своей квартиры с сохранением прописки и другие.

Аренда жилья – это еще одна альтернатива на фоне невыгодных условий ипотеки.

«Важно отметить, что платежи по аренде могут быть ниже, чем расходы на ипотеку, что позволяет многим россиянам временно отложить покупку», — пояснил риелтор.

Есть вариант оформить ипотеку с минимальным первым взносом, а затем продать свою квартиру для погашения кредита, добавил эксперт. Это значительно снижает финансовую нагрузку с покупателя.

Но в целом сегодня в любом случае выгоднее снимать квартиру, чем покупать – так можно платить 4-5% годовых от стоимости квартиры, а накопления хранить на депозитном счете под высокими процентами (20% и выше).

«Население сегодня использует этот вариант, в связи с чем существенно возросли ставки найма», — заключил Апрелев.

Ранее эксперт заявил, что льготная ипотека принесла пользу только спекулянтам и мигрантам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами