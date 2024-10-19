Белоруссия направила своих военных в Россию для обучения

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) Белоруссии отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны республики.

«Мы продолжаем плановую совместную подготовку наших военнослужащих на базе учебно-боевых центров Вооруженных сил Российской Федерации», — приводятся в сообщении слова начальника главного управления боевой подготовки ВС Белоруссии генерал-майора Владимира Белого.

16 октября Минобороны Белоруссии сообщало о начале проверки Северо-западного оперативного командования, которой руководит начальник Генерального штаба первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

19 октября директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил о планах завершить работу по договору с Белоруссией о гарантиях безопасности к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства.

Россия и Белоруссия являются союзниками по ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), также между странами с 1999 года действует договор о создании Союзного государства. Стороны регулярно проводят совместные военные учения. С конца 2016 года функционирует единая система Противовоздушной обороны России и Белоруссии. Кроме того, с 2023 года на территории Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие.

Ранее глава Еврокомиссии обвинила Россию и Белоруссию в гибридной атаке.