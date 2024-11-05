Синоптик пообещал москвичам возвращение «в осень»

В Москве в ближайшие дни ожидается потепление и возвращение «в осень». Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Завтра, 6 ноября, нас ждет мокрый снег, переходящий в дождь. Я не думаю, что он будет сильным и противным. Мы от зимы снова вернемся в осень. Первый шаг к потеплению — завтра вечером. Температура постепенно будет повышаться до +5°C, а к выходным достигнет +7...+9°C», — сказал синоптик.

По его словам, в этот период также возможны небольшие дожди. Шувалов уточнил, что температура воздуха будет положительной, в том числе ночью. В связи с этим снег растает к пятнице или субботе, 8 или 9 ноября.

Синоптик, метеоролог Александр Ильин до этого говорил, что на этой неделе жителей Москвы ожидает потепление. Ближе к выходным воздух прогреется до +10°C, ночью температура также перешагнет положительную отметку. По его словам, в ночь на среду еще могут быть небольшие заморозки, прогнозируется от -4 до -6°C. Однако уже следующей ночью будет от 0 до +5°C.

Ранее сообщалось, что 4 ноября в Москве стало вторым по количеству снега в XXI веке.