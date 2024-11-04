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4 ноября в Москве стало вторым по количеству снега в XXI веке

Синоптик Леус: 4 ноября в Москве стало вторым по количеству снега в XXI веке

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Высота снежного покрова в Москве 4 ноября составила 6 см, что делает этот день вторым по количеству выпавшего снега 4 ноября во всем XXI веке. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Леус сообщил, что в XXI веке снег в Москве 4 ноября лежал только три раза – в 2005, 2009 и в 2016 годах. В 2016 году высота снежного покрова составила 7 см, а в 2005 и 2009 году — менее 1 см.

«Норма высоты снежного покрова для сегодняшнего дня в Москве составляет 4 сантиметра. В Подмосковье высота снежного покрова достигает 2-10 сантиметров, а самым снежным местом региона стал Наро-Фоминск – там высота снежного покрова составила 11 сантиметров», — сообщил Леус.

При этом в Смоленской области высота снежного покрова составляет до 12 см, в Орловской области – до 14 см, в Тверской и Калужской – до 15 см, а в Курской и Псковской областях — до 20 см. Отмечается, что уже 7 ноября начнется активное таяние снега, а к 9 ноября он полностью исчезнет.

До этого синоптик Роман Вильфанд заявил, что с 5 ноября снегом будет покрыто 85% территории России.

Ранее гора Фудзияма в Японии установила рекорд по отсутствию снега на склонах.

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