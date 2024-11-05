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Синоптики спрогнозировали москвичам внезапное потепление до +10 градусов

Синоптик Ильин: на этой неделе в Москве резко потеплеет до +10 градусов

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Сергей Киселев/Агентство «Москва»

На этой неделе жителей Москвы ожидает потепление. Ближе к выходным воздух прогреется до +10 градусов, ночью температура также перешагнет положительную отметку, рассказал синоптик, метеоролог Александр Ильин в беседе с 360.ru.

В ночь на среду еще могут быть небольшие заморозки, прогнозируется от -4 до -6 градусов. Однако уже следующей ночью будет от 0 до +5 градусов.

Днем в среду температура воздуха поднимется до +4 градусов, а ближе к выходным — до +9-10 градусов. Ночью в эти дни прогнозируется от 2 до 7 градусов тепла.

«Период тепла достаточно продолжительный, не менее недели будет», — пообещал Ильин.

Так как температура воздуха будет достаточно высокой, снег, скорее всего, растает, особенно на открытой местности, добавил метеоролог. Снежные массы могут остаться только в лесах и парках.

Жителей юга России ранее предупредили об аномально холодной погоде.

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