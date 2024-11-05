Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда снизятся цены на жилье

«Циан.Аналитика»: цены на жилье в РФ упадут после обрушения спроса

close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Стоимость недвижимости в России снизится не раньше, чем фактический спрос обрушится на долгое время, считает эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина. Пока спрос снижается лишь на вторичном рынке, и то не очень значительно, рассказала она в пресс-центре НСН.

Пока эксперты не видят скорого воплощения сценария с обрушением фактического спроса, на рынке «первичек» падения нет из-за действия стимулирующих мер, отметила эксперт.

«Пока что спрос резко не падает, соответственно, цены падать тоже не могут. До конца года есть признаки активизации ипотеки», — подчеркнула она.

В ближайшее время ждать изменений не стоит, так как традиционно в ноябре и декабре спрос повышается, как и количество сделок — цены на этом фоне останутся высокими, заключила Лапшина.

До этого сообщалось, что после отмены льготной ипотеки средняя стоимость проданных в российских регионах квартир в новых домах увеличилась на 2%. Так, в Северо-Западном федеральном округе показатель за квартал вырос на 6%, в Северо-Кавказском федеральном округе — на 4%, в Уральском и Южном федеральных округах — на 3%, в Приволжском и Сибирском округах — на 2%, в Дальневосточном — на 1%.

Ранее стало известно, где сильнее всего подешевели квартиры в октябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами