Россиянам рассказали, когда снизятся цены на жилье

Стоимость недвижимости в России снизится не раньше, чем фактический спрос обрушится на долгое время, считает эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина. Пока спрос снижается лишь на вторичном рынке, и то не очень значительно, рассказала она в пресс-центре НСН.

Пока эксперты не видят скорого воплощения сценария с обрушением фактического спроса, на рынке «первичек» падения нет из-за действия стимулирующих мер, отметила эксперт.

«Пока что спрос резко не падает, соответственно, цены падать тоже не могут. До конца года есть признаки активизации ипотеки», — подчеркнула она.

В ближайшее время ждать изменений не стоит, так как традиционно в ноябре и декабре спрос повышается, как и количество сделок — цены на этом фоне останутся высокими, заключила Лапшина.

До этого сообщалось, что после отмены льготной ипотеки средняя стоимость проданных в российских регионах квартир в новых домах увеличилась на 2%. Так, в Северо-Западном федеральном округе показатель за квартал вырос на 6%, в Северо-Кавказском федеральном округе — на 4%, в Уральском и Южном федеральных округах — на 3%, в Приволжском и Сибирском округах — на 2%, в Дальневосточном — на 1%.

Ранее стало известно, где сильнее всего подешевели квартиры в октябре.