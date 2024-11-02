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Стало известно, где сильнее всего подешевели квартиры в октябре

SRG: Хабаровск стал лидером по снижению цен на вторичное жилье в октябре

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Хабаровск в октябре занял первое место среди российских городов по снижению цен на вторичное жилье. Квадратный метр подешевел на 0,85%, до 127,2 тыс. рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании SRG.

На втором месте оказалась Самара. Стоимость «квадрата» в этом городе по итогам прошлого месяца упала на 0,59% и составила 113,6 тыс. рублей. Следом идет Кемерово со снижением на 0,53% и средней ценой «квадрата» в 109,6 тыс. рублей.

В топ-5 также вошли Ярославль (-0,46%, до 92,4 тыс. рублей) и Томск (-0,41%, до 115,5 тыс. рублей).

Москва заняла девятое место. Средняя цена квадратного метра «вторички» в столице за октябрь упала на 0,27%, до 322,3 тыс. рублей.

«Краткосрочные факторы и высокие ставки по ипотеке могут оказать давление на рынок в ближайшие месяцы. Особенно ярко данный тренд будет виден в тех городах, где ранее не наблюдалось активного спроса на жилье», — заключили аналитики.

В условиях дорогой ипотеки все больше россиян откладывают покупку собственной квартиры и остаются в съемном жилье. На этом фоне арендные ставки в России обновили исторические максимумы.

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