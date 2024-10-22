Стало известно, насколько подорожали новые квартиры после отмены льготной ипотеки

За три месяца после отмены льготной ипотеки (с 1 июля 2024 года) средняя стоимость проданных в российских регионах квартир (без Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) в новых домах увеличилась на 2%. Об этом говорится в исследовании аналитиков KEY CAPITAL (есть у «Газеты.Ru»).

В Северо-Западном федеральном округе (без Санкт-Петербурга, Ленинградской области) показатель за квартал вырос на 6%, в Северо-Кавказском федеральном округе – на 4%, в Уральском и Южном федеральных округах – на 3%, в Приволжском и Сибирском округах – на 2%, в Дальневосточном – на 1%.

При этом в части регионов цены снизились, и этот процесс ускоряется. В сентябре 2024 года по сравнению с августом в 26 субъектах РФ средняя стоимость проданных новостроек сократилась в среднем на 4%. Еще в 12 регионах произошла «заморозка» цены, а в других наблюдается умеренный рост (также на 4%).

«Третий квартал стал для рынка переломным – многолетний рост цен при высоком спросе начал сменяться снижением активности покупателей и коррекцией цен. Поскольку ценовая динамика на рынке жилья весьма инертная, поначалу мы фиксируем только замедление темпа прироста цен. Между тем уже в сентябре в 33% регионов были отрицательные показатели изменения цены. В ближайшие месяцы мы будем наблюдать укрепление этого тренда», — отметила генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

По ее словам, если до конца года власти не запустят новые меры поддержки спроса покупателей, уже по итогам четвертого квартала в большинстве регионов цены на жилье снизятся. Все это — следствие роста ипотечных ставок и ужесточения условий кредитования в госпрограммах, уточнила Гусева.

В конце третьего квартала 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках России составила 173,9 тыс. рублей, что на 16% выше, чем годом ранее. Без учета Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области средняя цена новостроек в РФ выросла с 96,7 тыс. до 117,2 тыс. рублей за квадратный метр (+21% за год). Максимальный рост цен за год наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе, где средняя стоимость квадратного метра в третьем квартале 2024 года составила 82,6 тыс. рублей, что на 28% больше по сравнению с 64,4 тыс. рублей в аналогичный период 2023-го.

Исследование было проведено в октябре.

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