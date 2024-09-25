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Стало известно, как изменились требования работодателей на фоне дефицита кадров

Карьерный консультант Валинуров: работодатели повышают требования к кандидатам

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Несмотря на дефицит трудовых кадров в России, работодатели не снижают, а наоборот – повышают требования к соискателям, рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров. На рынке труда из-за этого возникает ситуация с пустующими, но хорошими местами работы, рассказал он Общественной Службе Новостей.

По словам эксперта, сегодня стало нормальным, что при незакрытых вакансиях соискатели не могут получить хорошие места работы. Это связано с тем, что они проявили себя на предыдущей работе недостаточно хорошо, не смогли достичь значимых результатов или не получили каких-либо важных знаний.

Компаниям сегодня, по мнению Валинурова, следует работать над повышением эффективности сотрудников и стараться не раздувать штат.

«Нужно думать о том, как можно снизить количество сотрудников без ущерба для бизнеса, для результатов, — убежден эксперт. — Это одна из причин, по которой нужно быстрее заниматься оптимизацией и усилением своих позиций на рынке».

В целом сегодня Россия входит в тройку стран, лидирующих по паритету покупательной способности, что говорит о возможности жителей хорошо зарабатывать, считает карьерный консультант. Поэтому отсутствие в стране дешевой рабочей силы – это не минус, а плюс, заключил он.

Эксперты до этого выяснили, что дефицит кадров приведет к росту доходов россиян на 3-5% в 2024-2025 годах. Отмечается, что в этом году уже до 40% работодателей рассматривают возможность повышения зарплаты от 10 до 20%, а порядка 20% работодателей уже повысили зарплату по ряду специальностей.

Ранее стало известно, что российские компании по-прежнему испытывают дефицит IT-кадров.

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