Карьерный консультант объяснила, почему коллеги и руководство не любят зумеров

Зумеры (люди, родившиеся в 1996-2012 годах, относятся к поколению Z) могут не нравиться коллегам или руководству на работе, потому что они являются чрезмерно эмоциональными, требуют к себе особого отношения и не готовы усердно трудиться. Об этом kp.ru рассказала карьерный консультант Галина Бобкова.

По ее словам, на работе представители старшего поколения могут воспринимать их как инопланетян. Одним из самых главных недостатков зумеров является то, что их сложно заставить соблюдать правила, уточнила эксперт.

«Если им что-то не нравится, они просто уходят, и поминай, как звали. Буквально уходят на обед и не возвращаются без объяснения причин. Отключают телефоны и не отвечают на звонки. Это явление называется «гостингом» — как будто в гости, а не на работу сходили. Репутация, карьера, штрафы — зумеров ничего не пугает, они уверены, что их не перестанут нанимать на работу», — отметила Бобкова.

Исследование LAMPA и сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что чаще всего новую работу респонденты ищут через онлайн-сервисы с вакансиями: поколение X — 77%, миллениалы — 83%, зумеры — 90%. Общим знаменателем оказался и способ поиска — через друзей и знакомых (47%, 43% и 53% соответственно).

Ранее сообщалось, что зумеры чаще миллениалов встречаются с друзьями лично.