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Психолог рассказала, как бороться с аэрофобией

Психолог Чернова: выбор места в самолете поможет бороться с аэрофобией

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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Людям, которые боятся летать на самолете, стоит последовательно создавать себе комфортные условия перелета. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог Елизавета Чернова.

Психолог уточнила, что боязнь перелета может быть самостоятельной или возникать в параллели с другими тревожными расстройствами. По ее словам, в легкой форме аэрофобия может быть пережита самостоятельно, в тяжелой — только с разрешением триггерных паттернов. Чтобы облегчить состояние, она рекомендует выбирать себе удобное место в самолете, чтобы убедить себя в безопасности перелета.

«Более того, он (человек с аэрофобией. — Прим. ред.) сможет сам проконтролировать отчасти процесс перелета. Такое психосоматическое внушение очень даже влияет на ситуацию», — добавила Чернова.

Для борьбы со страхом она также советует проконсультироваться с опытным врачом или пройти психотерапию.

Заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов до этого говорил, что сон является лучшим лекарством для людей, которые боятся летать на самолете. Он также добавил, что самолет является самым надежным видом транспорта. Однако выбор средства передвижения для путешествия является индивидуальным, заключил он.

Ранее сообщалось, что в красноярском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы.

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