Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали лучше лекарство от аэрофобии

Пилот Смирнов: сон является лучшим лекарством от аэрофобии

close
Shutterstock/Bizi88

Сон является лучшим лекарством для людей, которые боятся летать на самолете. Об этом Pravda.Ru рассказал заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

«Полет в самолете успокаивает сам по себе. Вот это равномерное гудение двигателей, окружающий воздух с низким содержанием кислорода, эта монотонность. Это успокаивает и тянет ко сну. Надо подчиняться своему организму, прислушиваться к нему и засыпать. Сон — это лучшее лекарство от страхов», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что на снижение тревожности не будет влиять выбор места в самолете. Смирнов также добавил, что самолет является самым надежным видом транспорта. Однако выбор средства передвижения для путешествия является индивидуальным, заключил он.

Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов до этого говорил, что людям с фобией полета в самолете следует принять страх и не заглушать его с помощью чтения, еды или прослушивания музыки.

Ранее сообщалось, что авиакомпания ввела дресс-код для пассажиров и сняла с рейса трех девушек в кроп-топах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами