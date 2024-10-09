Россиянам назвали лучше лекарство от аэрофобии

Сон является лучшим лекарством для людей, которые боятся летать на самолете. Об этом Pravda.Ru рассказал заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

«Полет в самолете успокаивает сам по себе. Вот это равномерное гудение двигателей, окружающий воздух с низким содержанием кислорода, эта монотонность. Это успокаивает и тянет ко сну. Надо подчиняться своему организму, прислушиваться к нему и засыпать. Сон — это лучшее лекарство от страхов», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что на снижение тревожности не будет влиять выбор места в самолете. Смирнов также добавил, что самолет является самым надежным видом транспорта. Однако выбор средства передвижения для путешествия является индивидуальным, заключил он.

Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов до этого говорил, что людям с фобией полета в самолете следует принять страх и не заглушать его с помощью чтения, еды или прослушивания музыки.

Ранее сообщалось, что авиакомпания ввела дресс-код для пассажиров и сняла с рейса трех девушек в кроп-топах.