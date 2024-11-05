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Полиция проверяет студенток из Екатеринбурга после шутки об атомной бомбе

Полиция опрашивает студенток из Екатеринбурга из-за шутки про атомную бомбу

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Екатеринбурге полиция проводит проверку из-за шутки студенток якобы об угрозе прилета атомной бомбы в один из домов. Об этом сообщает портал Е1.RU.

Три студентки решили разыграть общую знакомую и позвонили ей, чтобы рассказать, что на дом студентки скоро упадет бомба.

«Шутница для убедительности назвала ее точный адрес и Ф. И. О., потом связь прервалась», — рассказала знакомая пострадавшей.

После этого неудачная шутка вышла из-под контроля. Родители девушки предложили написать заявление в полицию. Сотрудники полиции отреагировали незамедлительно. Они приехали спустя 40 минут после подачи заявления, тщательно осмотрели дом, а после вычислили данные юмористок.

Вскоре сотрудники полиции начали опрашивать девушек. Несмотря на то, что шутка была безобидной, им может грозить уголовное дело, как отмечает портал.

В середине октября жителя Польши арестовали за то, что он сделал комплимент жене. Во время досмотра он назвал супругу «бомбой». Пограничники порыв мужчины не оценили и устроили дополнительную проверку.

Ранее в двух школах Пермского края учеников эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании.

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