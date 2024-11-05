На железнодорожных переездах появятся дополнительные камеры, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минтранс.

По данным издания, камеры установят, чтобы выписывать штрафы на железнодорожных переездах.

«Дополнительные камеры нужны для борьбы с ростом аварийности <...> Комплексами фото- и видеофиксации будут оснащать переезды, где за год произошла хотя бы одна авария, а также нерегулируемые пересечения с железной дорогой — без дежурных и шлагбаумов», — говорится в публикации.

Отмечается, что за установку и обслуживание камер будут отвечать железнодорожники. По подсчетам Минтранса, общие их затраты в течение шести лет превысят 3 млрд рублей.

До этого «Коммерсантъ» писал, что «Российские железные дороги» (РЖД) намерены существенно увеличить тарифы на грузоперевозки в 2025 году для финансирования инвестиционной программы.

Компания рассматривает два варианта повышения тарифов. Первый предусматривает индексацию на 3,6% с 1 ноября, а затем на 13% с 1 января, что в сумме составит 17,2%. Это позволит собрать на инвестиции 1,1 трлн руб. Второй вариант предполагает единовременное повышение на 22,7%, что обеспечит 1,8 трлн руб. для инвестпрограммы.

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