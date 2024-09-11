Раскрыта стоимость билета на проезд по ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Билет на поезд, который будет курсировать по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, будет стоить в пределах 10 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев, передает ТАСС.

«Согласно (финансовой. — «Газета.Ru») модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тысяч рублей», — сказал он.

По словам вице-премьера, вложения в реализацию данной магистрали в сегодняшних ценах «достаточно серьезные». Всего затраты на строительство ВСМ оцениваются в 1,5 трлн руб., а вместе с сопутствующими затратами — в 1,755 трлн руб., заявил он.

4 сентября Савельев назвал сроки начала строительства ВСМ Москва — Петербург.

Высокоскоростная магистраль представляет собой специализированную электрифицированную двухпутную железнодорожную линию, предназначенную для поездов, развивающих скорость от 200 до 400 километров в час. В России пока нет таких дорог, и пилотным проектом станет магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. Полный запуск дороги запланирован на 2028 год, время в пути составит 2 часа 15 минут.

В целом в России планируется создание сети ВСМ. Президент РФ Владимир Путин одобрил строительство пяти таких маршрутов. В марте РЖД представили последовательность их реализации: после магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ до Екатеринбурга, затем до Адлера, Минска и Рязани. Путин также предложил рассмотреть возможность включения Луганска и Донецка в систему ВСМ.

Ранее в РФ запустили первый беспилотный поезд «Ласточка».