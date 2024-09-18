В России могут поднять тарифы на перевозку грузов по железной дороге

«Российские железные дороги» (РЖД) намерены существенно увеличить тарифы на грузоперевозки в 2025 году для финансирования инвестиционной программы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Компания рассматривает два варианта повышения тарифов. Первый предусматривает индексацию на 3,6% с 1 ноября, а затем на 13% с 1 января, что в сумме составит 17,2%. Это позволит собрать на инвестиции 1,1 трлн руб. Второй вариант предполагает единовременное повышение на 22,7%, что обеспечит 1,8 трлн руб. для инвестпрограммы.

РЖД также предлагает изменить принцип индексации тарифов, привязав их к промышленной инфляции вместо потребительской. Это может принести компании дополнительно около 30 млрд руб. в год.

Для реализации инвестпрограммы РЖД планирует сохранить действующие целевые надбавки к тарифам, отказаться от возврата льготных коэффициентов для перевозок экспортного угля и дополнительно поднять тарифы на перевозку контейнеров, строительных грузов и порожних вагонов.

Грузоотправители, хотя и не оспаривают саму индексацию, просят уменьшить ее размер или отложить на март. Они также хотят получить гарантии увеличения вывоза собственной продукции, тарифные преференции и компенсации за счет отмены экспортных пошлин, отметило издание.

В начале сентября Генпрокуратура предложила Минтрансу, МВД и РЖД увеличить количество камер на железнодорожных переездах и внедрить устройства для предотвращения несанкционированного проезда. Это связано с ростом аварий на переездах на 9,8% за семь месяцев 2024 года.

Ранее была раскрыта стоимость билета на проезд по ВСМ Москва — Санкт-Петербург.