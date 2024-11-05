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Милонов предложил устроить «Дед Мороз шеринг», чтобы не нарваться на «простого алкаша»

Милонов предложил наряжать родственников в Деда Мороза для безопасности

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Shutterstock

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил россиянам покупать костюмы Деда Мороза и наряжаться в них, чтобы не наткнуться на аниматора — «простого алкаша». Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

В эфире радиостанции Милонов заявил, что русские традиции все еще ценны, но услуги аниматоров в праздновании Нового года не нужны. Лучше купить простой костюм.

«Дешевле купить костюм Деда Мороза и проехаться по своим близким. Я не всем доверяю Дедам Морозам — очень многие из них простые алкаши, которые к концу смены уже лыко не вяжут. У людей повысились требования, и они хотят не просто видеть мужика, который придёт дышать перегаром и что-то пробубнит, они хотят видеть артистов», — отметил Милонов.

Чиновник заявил, что Дед Мороз — симбиоз русских традиций и православной веры, а потому заменять его ничем не надо. Вместо помощи аниматоров он предложил устроить «Дед Мороз шеринг» и всей семьей определять, кто из близких будет персонажем на этот раз.

Кроме того, покупка костюма и отказ от услуг аниматоров, по мнению Милонова, помогут людям сохранить деньги и лишний раз сэкономить. В 2024 году вызов Деда Мороза и Снегурочки в столице подорожал на 5%.

Ранее Милонов высказалсяо «чудиках», предложивших запретить сказку Пушкина.

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