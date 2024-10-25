В Москве подорожал вызов Деда Мороза на дом

В Москве подорожал вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом, в 2024 году услуга будет стоить на 5% дороже. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель отдела продаж event-компании Денис Воробьев.

Он уточнил, что в прошлом году получасовая программа стоила в среднем 4,8 тыс. рублей, в этом — не менее 5 тыс. рублей. По его словам, эта цена будет актуальна примерно до середины декабря.

«Далее все идет на возрастание: чем ближе к Новому году, тем выше стоимость услуги. А 31-го все меняется по часам: дневное время — дешевле, ближе к ночи — дороже. Условно с 13:00 до 15:00 заказ будет стоить почти 10 тыс. рублей за 30 минут, а с 23:00 до 01:00 — уже 17 тыс.», — сказал Воробьев.

Эксперт отметил, что за выезд аниматоров за пределы МКАД придется заплатить дополнительно. Повышение тарифов шоу в основном вызвано ростом цен на ткани, которые используются для пошива костюмов персонажей, заключил он.

До этого сообщалось, что с 25 декабря по 12 января во Дворце Ирины Винер в Лужниках состоится шоу «Тайна семьи Деда Мороза» от создателей Елок в Крокусе. Детей и родителей ждет рекордное количество представлений.

Ранее стало известно, что на видео попал Дед Мороз, который прошелся по трассе в 33-градусную жару в Кирове.