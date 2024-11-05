Стала известна причина пожара на даче экс-замгубернатора Тульской области

Пожар на даче бывшего замгубернатора Тульской области Станислава Шеденкова в Подмосковье начался из-за непотушенного камина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Подмосковью.

«По предварительным данным, ночью 3 ноября 2024 года мужчина, находясь в частном домовладении, расположенном в СНТ «Лесные Поляны — 2», зажег камин и отправился спать. В этот момент произошло возгорание», — говорится в сообщении ведомства.

По факту гибели 73-летнего Шеденкова при пожаре возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ.

До этого mk.ru сообщал, что в день происшествия с 73-летним бывшим чиновником в доме была его знакомая, которая смогла спастись из пожара.

Шеденков возглавлял администрацию Новомосковского района Тульской области. В 1996 году он стал заместителем губернатора региона. Затем он переехал в Москву, где занимал различные посты — был главой управы района Капотня и заместителем префекта Юго-Восточного округа.

Ранее в Московской области произошел пожар на территории исследовательского института.