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Стала известна причина пожара на даче экс-замгубернатора Тульской области

СКР: пожар на даче экс-замгубернатора Тульской области начался из-за камина

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Город Новомосковск/VK

Пожар на даче бывшего замгубернатора Тульской области Станислава Шеденкова в Подмосковье начался из-за непотушенного камина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Подмосковью.

«По предварительным данным, ночью 3 ноября 2024 года мужчина, находясь в частном домовладении, расположенном в СНТ «Лесные Поляны — 2», зажег камин и отправился спать. В этот момент произошло возгорание», — говорится в сообщении ведомства.

По факту гибели 73-летнего Шеденкова при пожаре возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ.

До этого mk.ru сообщал, что в день происшествия с 73-летним бывшим чиновником в доме была его знакомая, которая смогла спастись из пожара.

Шеденков возглавлял администрацию Новомосковского района Тульской области. В 1996 году он стал заместителем губернатора региона. Затем он переехал в Москву, где занимал различные посты — был главой управы района Капотня и заместителем префекта Юго-Восточного округа.

Ранее в Московской области произошел пожар на территории исследовательского института.

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