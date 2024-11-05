В Подмосковье сгорел заживо бывший заместитель губернатора Тульской области

Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков сгорел заживо на своей даче в подмосковном Пушкинском городском округе. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с камином. В день происшествия с 73-летним бывшим чиновником в доме была его знакомая, которая смогла спастись из пожара.

Шеденков возглавлял администрацию Новомосковского района Тульской области. В 1996 году он стал заместителем губернатора региона. Затем он переехал в Москву, где занимал различные посты — был главой управы района Капотня и заместителем префекта Юго-Восточного округа.

Накануне подобная, но менее трагичная ситуация произошла в съемной квартире рэперши Инстасамки в центре Москвы. Жилье артистки едва не сгорело из-за неисправного камина и плохой вентиляции.

Днем 4 ноября из-под крыши дома пошел дым, предварительно, из-за возгорания в вентиляции, отчего загорелась кровля. Из квартиры эвакуировали двух человек, пострадавших нет. В итоге сгорели 65 кв. м чердака, пострадали 15 квадратных метров квартиры вместе с личными вещами и мебелью.

Ранее в Московской области произошел пожар на территории исследовательского института.