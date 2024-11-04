Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин забил пенсионера из-за потушенной об пол сигареты

В Тюменской области сосед жестоко избил пенсионера из-за сигареты

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Ялуторовском районе Тюменской области будут судить местного жителя, который жестоко избил пожилого мужчину из-за сигареты, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, двое жителей села Хохлово распивали спиртные напитки. 37-летнему обвиняемому не понравилось поведение собутыльника, который потушил сигарету об пол. Между мужчинами произошла ссора, злоумышленник жестоко избил 68-летнего знакомого.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти пожилого человека не удалось. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что житель Ульяновской области выбросил жену с балкона и получил 6 лет колонии. Пострадавшую удалось спасти, она получила многочисленные травмы. 31-летнего злоумышленника задержали, приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Ранее пьяный россиянин жестоко избил двух пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами