Россиянин забил пенсионера из-за потушенной об пол сигареты

В Ялуторовском районе Тюменской области будут судить местного жителя, который жестоко избил пожилого мужчину из-за сигареты, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, двое жителей села Хохлово распивали спиртные напитки. 37-летнему обвиняемому не понравилось поведение собутыльника, который потушил сигарету об пол. Между мужчинами произошла ссора, злоумышленник жестоко избил 68-летнего знакомого.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти пожилого человека не удалось. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что житель Ульяновской области выбросил жену с балкона и получил 6 лет колонии. Пострадавшую удалось спасти, она получила многочисленные травмы. 31-летнего злоумышленника задержали, приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

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