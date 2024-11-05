Двухметровую яму в Талице, куда упал 9-летний мальчик, вырыли четыре дня назад

Яму двухметровой глубины в городе Талицы Свердловской области, куда провалился девятилетний мальчик, вырыли первого ноября для прокладки газопровода, заявил «Газете.Ru» глава городского округа Михаил Михайлов.

«Это приямок был вырыт 1.11.24 для дальнейшей прокладки газопровода. Заказчик работ АО «Газэкс», подрядчик ООО «Екатеринбурггаз-С». По факту смерти следственным комитетом проводится проверка. Виновные будут привлечены к ответственности. Близким оказывается необходимая помощь», — сказал он.

5 ноября прокуратура Свердловской области сообщила, что девятилетний житель города Талица провалился в яму с ледяной водой глубиной два метра, спасти его не удалось. Судя по кадрам, опубликованным прокуратурой, яма была открытой. Инцидент произошел, когда мальчик пошел вечером в магазин и не вернулся домой. Родители нашли ребенка спустя час, он был без сознания. Пострадавшего доставили в местную больницу, но медики не смогли его спасти.

Ранее в Омске девочка провалилась в открытый люк и получила травму головы.