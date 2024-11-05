Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двухметровую яму в Талице, куда упал 9-летний мальчик, вырыли четыре дня назад

Глава Талицы Михайлов: виновных в смерти ребенка, упавшего в яму, привлекут к ответственности

close
Прокуратура Свердловской области

Яму двухметровой глубины в городе Талицы Свердловской области, куда провалился девятилетний мальчик, вырыли первого ноября для прокладки газопровода, заявил «Газете.Ru» глава городского округа Михаил Михайлов.

«Это приямок был вырыт 1.11.24 для дальнейшей прокладки газопровода. Заказчик работ АО «Газэкс», подрядчик ООО «Екатеринбурггаз-С». По факту смерти следственным комитетом проводится проверка. Виновные будут привлечены к ответственности. Близким оказывается необходимая помощь», — сказал он.

5 ноября прокуратура Свердловской области сообщила, что девятилетний житель города Талица провалился в яму с ледяной водой глубиной два метра, спасти его не удалось. Судя по кадрам, опубликованным прокуратурой, яма была открытой. Инцидент произошел, когда мальчик пошел вечером в магазин и не вернулся домой. Родители нашли ребенка спустя час, он был без сознания. Пострадавшего доставили в местную больницу, но медики не смогли его спасти.

Ранее в Омске девочка провалилась в открытый люк и получила травму головы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами