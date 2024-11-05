В Дагестане оторвавшийся с крыши кусок фанеры отправил женщину в больницу

В Махачкале кусок фанеры, сорванный с крыши сильным порывом ветра, приземлился на горожанку. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Что там у дагестанцев?».

Все произошло 5 ноября около девяти утра. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу, когда ее сбивает с ног гигантский кусок строительного материала, отлетевший от расположенного рядом здания. На помощь пострадавшей пришли очевидцы: несколько мужчин подняли ее с дороги и перенесли на лавочку, другие вызвали скорую.

Горожанку доставили в больницу. Информация о степени и характере полученных ею травм отсутствует.

Ранее представители Минэнерго республики сообщили, что из-за шквалистого ветра без света остались около 90 тысяч человек в Махачкале, Каспийске и Буйнакске.

Ранее в Челябинской области сильный ветер сорвал часть крыши со здания школы.