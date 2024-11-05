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Стало известно о блокировке Telegram в украинских вузах

«Инсайдер»: в украинских вузах начали блокировать Telegram

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Sergei Elagin/Shutterstock/FOTODOM

На Украине некоторые вузы начали блокировать использование Telegram. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание «Инсайдер».

В частности, доступ к мессенджеру заблокировал один из крупнейших вузов страны — Киевский национальный университет (КНУ) имени Тараса Шевченко. Издание опубликовало приказ ректора университета об ограничении использования Telegram «как на объекте критической инфраструктуры». В документе указано, что с 11 ноября сотрудникам запрещено устанавливать и использовать Telegram на всех служебных устройствах, а также на всех устройствах, которые используются в служебных целях. Также через мессенджер запрещено передавать информацию, которая используется в работе.

В документе также есть пункт о немедленном прекращении использования всех имеющихся учетных записей в Telegram, в том числе каналов и ботов. Также ректор приказал удалить ссылки на них с сайта и других ресурсов вуза. При этом руководство вуза поручило в течение месяца предложить альтернативные мессенджеру платформы. «Инсайдер» уточнил, что подобные распоряжения начали выполнять и многие другие университеты страны, но точный список не привел.

Ранее стало известно, что власти Украины ищут пути для регулирования работы Telegram на территории всей страны.

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