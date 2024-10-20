Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине оценили шансы на полный запрет Telegram

На Украине пообещали не вводить полный запрет Telegram

close
Moritz Wolf/Global Look Press

Власти Украины ищут пути для регулирования работы Telegram на территории страны, заявила глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, передает «Страна.ua». По ее словам, в настоящее время возможность блокировки сервиса не рассматривается.

«О полном запрете еще не можем говорить. Мы сейчас работаем не над запретом, а чтобы ввести нормальные процедуры контроля и взаимодействия, и нам нужно определить в стране орган, отвечающий за это», — пояснила Герасимьюк.

Она добавила, что проект по регуляции Telegram отправлен на согласование в Еврокомиссию. Герасимьюк подчеркнула, что пока Киев может влиять на действия соцсети как медиа, но не на платформу в целом.

В конце сентября на Украине запретили чиновникам и военнослужащим устанавливать Telegram на служебные устройства и пользоваться им под предлогом «минимизации угроз». Ограничения коснулись работников сектора безопасности и обороны, а также сотрудников предприятий — операторов критической инфраструктуры. Помимо Telegram, называли «угрозой» для национальной безопасности страны и соцсеть TikTok.

Ранее на Украине предложили полностью заблокировать Telegram.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами