Депутат Хинштейн заявил, что борьба с коррупцией должна происходить открыто и гласно

Борьба с коррупцией должна происходить как можно более открыто и гласно, поскольку такие меры работают на авторитет власти и имеют сильный профилактический эффект. Об этом в эфире шоу «Свидетели и Гогуа» заявил депутат Госдумы, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Парламентарий отметил, что власть неоднородна. В ней есть разные люди — порядочные, и непорядочные. Но оттого, что государство страны признает в своих рядах коррупционеров, авторитет его только возрастает, считает гость студии.

Он также добавил, что новый чиновник, который «приходит в кабинет, еще не остывший от тела, вынесенного силами спецназа, волей-неволей начинает соизмерять и думать, что это может произойти и с ним».

При этом депутат отметил, что ему не нравится фраза «публичные порки», потому что она отдает какой-то театральщиной.

«Должна идти системная, нормальная и штатная борьба с коррупцией», — заявил Александр Хинштейн.

Кроме того, депутат предложил варианты ограничений вредоносного для молодежи контента.

На вопрос ведущего Ильи Гогуа: «Что делать с играми, доступными для российской молодежи, донаты от которых игровые студии могут отдавать на пользу ВСУ?» Александр Хинштейн ответил: «Мы понимаем, что любые запреты только подталкивают интерес, запретный плод всегда сладок. Но нужно ограничивать чисто технические способы».

Депутат уточнил: есть понимание того, что конкретный ресурс или игра донатит ВСУ, нужно ограничивать доступ к этой игре.

«Это глобальный вопрос, как сделать так, чтобы наши дети, молодежь были защищены в цифровой среде, чтобы они чувствовали себя во всех смыслах в безопасности. Как сделать так, чтобы контент в сети был не только не вредоносным, но и полезным», — сказал председатель думского комитета.

Гость отметил, что большую работу в этом направлении ведет Институт развития интернета (ИРИ).

«У нас с вами появляются социальные ролики, фильмы и сериалы патриотические, очень хорошие. Это тонкие вещи, которые не создаются быстро и легко», — сказал Хинштейн.