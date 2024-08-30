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Приговоры Белозерцева и Шпигеля вступили в силу

Суд в Москве оставил без изменений приговор Белозерцеву и Шпигелю

Суд оставил без изменений приговоры экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бывшему сенатору Борису Шпигелю и его жене Евгении, а также другим фигурантам по делу. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В канале уточнили, что решение было принято после рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Москгорсуда апелляционных жалоб адвокатов на приговор Измайловского районного суда столицы. По итогам процесса фигуранты дела были признаны виновными.

«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

В октябре 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Белозерцева и Шпигеля. Сотрудники надзорного органа установили, что в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года экс-глава региона получил от предпринимателя взятку в виде наличных денег и швейцарских часов.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам лишения свободы, а Белозерцеву выбрали меру пресечения в виде 12 лет колонии.

Ранее врач ограничил присутствие Шпигеля на заседании суда.

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