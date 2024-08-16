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Врач ограничил присутствие Шпигеля на заседании суда

Врач запретил Шпигелю участвовать в заседании суда более 6 часов

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РИА «Новости»

Врач запретил Борису Шпигелю, бывшему сенатору и бизнесмену, участвовать в судебном процессе по апелляции на его приговор более шести часов из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС его адвокат Залина Фарниева.

Юрист отметила, что после трех часов заседания по жалобе на приговор Шпигеля, врач осмотрел его и разрешил продолжить участие, но запретил быть в суде более шести часов в день. Фарниева также указала на справку из СИЗО, подтверждающую ограничения по участию в процессе из-за состояния здоровья ее клиента.

16 августа в Мосгорсуде началось рассмотрение апелляции на приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю, осужденным за взятки. Осужденные участвуют в процессе по видеосвязи.

В январе суд в Москве осудил Бориса Шпигеля, бывшего сенатора и основателя фармацевтической группы компаний «Биотэк», к 11 годам лишения свободы за дачу взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

До этого в Госдуме заявили, что борьба с коррупцией должна происходить открыто и гласно.

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