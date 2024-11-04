Сильный ветер вырвал деревья на улицах Краснодара

Сильный ветер повалил 13 деревьев и повредил вывеску торгово-развлекательного центра в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал кубанской столицы.

«Специалисты городской Службы спасения убирают с улиц краевого центра деревья, поваленные сильным ветром. Со 2 ноября распилили и вывезли 13 деревьев. Сильный ветер повредил главную вывеску на ТРЦ «Новый Горизонт», — сообщили в мэрии.

Также, из-за начавшихся дождей, в Краснодаре зарегистрированы несколько участков локальных подтоплений, была задействована водооткачивающая техника.

До этого почти 19 тыс. жителей Новгородской области остались без света из-за сильного снегопада.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли 140 сотрудников аварийных служб. Еще пять бригад специалистов направили различные подрядные организации, а из Вологодской и Архангельской областей на помощь новгородским коллегам выдвинулись 10 бригад энергетиков.

Ранее в Финляндии после урагана зафиксировали массовое отключение света.