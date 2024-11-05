Дима Билан застрял на Эльбрусе и попал в ураган

Певец Дима Билан сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что застрял на горе Эльбрус.

Билан попал в снежный ураган на высоте 2400 метров. Машина исполнителя застряла по дороге к горе.

«Мощнейший ветер и снегопад в лицо, такой, что аж невозможно идти, сдувает конкретно! Пять минут бежали сквозь бурю и сугробы до других машин, которые ожидали нас на дороге!» — поделился певец.

Билан уточнил, что на данный момент благополучно добрался до места. Он и его команда целы и невредимы.

Дима Билан начал свою карьеру в 1998 году. В 2003-м он выпустил свой дебютный студийный альбом «Я ночной хулиган». В 2018-м певец удостоился звания заслуженного артиста России. Он является лауреатом премий MTV Russia Music Awards, Муз-ТВ, RU.TV, «Золотой граммофон» и «Песня года».

В сентябре Дима Билан зарегистрировал юридическое лицо ООО «Тристум». В документах, полученных «Газетой.Ru», сказано, что компания может производить и продавать пищевые продукты, одежду, чистящие средства, парфюмерные и косметические средства, а также предоставлять деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Ранее Дима Билан спел с Милошем Биковичем о несчастной любви.