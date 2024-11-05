Россиянка, заставившая любовника выкопать тело мужа, чтобы его сжечь, отправилась на СВО

Жительница Воронежа, которая попросила любовника выкопать тело умершего мужа, чтобы его сжечь, отправилась на СВО. Об этом сообщает издание «Моё!» со ссылкой на собственный источник.

Уголовное преследование в отношении Елены Подобедовой приостановили после того, как она подписала контракт о прохождении службы в зоне спецоперации. Женщина является фигуранткой дела о похищенном из могилы и сожженном трупе.

Преступление произошло в 2021 году. В августе, незадолго до смерти мужа, Подобедова познакомилась с любовником. Когда мужчина скончался, родственники похоронили его на кладбище. Хотя, по словам вдовы, он просил о кремации. Тогда женщина уговорила своего сожителя, чтобы тот выкопал ее покойного мужа.

Спустя четыре часа копки могилы он достал тело, обернул его в брезент и довез до безлюдного места около деревни Ендовище. Затем пара организовала кострище, облила тело бензином и сожгла. Спустя некоторое время на кладбище пришел отец усопшего, заметил покосившийся крест и оградку, после чего обратился в полицию. Сожителя вдовы задержали — он полностью признал свою вину.

В итоге подельника Подобедовой, Сергея Полищука, приговорили к 2,5 года колонии-поселения. Также суд обязал его выплатить родственникам мужчины компенсацию морального и материального вреда в размере 1 млн рублей.

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