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Россиянка, заставившая любовника выкопать тело мужа, чтобы его сжечь, отправилась на СВО

Фигурантка воронежского дела о похищенном и сожженном трупе отправилась на СВО

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Александр Кряжев/РИА Новости

Жительница Воронежа, которая попросила любовника выкопать тело умершего мужа, чтобы его сжечь, отправилась на СВО. Об этом сообщает издание «Моё!» со ссылкой на собственный источник.

Уголовное преследование в отношении Елены Подобедовой приостановили после того, как она подписала контракт о прохождении службы в зоне спецоперации. Женщина является фигуранткой дела о похищенном из могилы и сожженном трупе.

Преступление произошло в 2021 году. В августе, незадолго до смерти мужа, Подобедова познакомилась с любовником. Когда мужчина скончался, родственники похоронили его на кладбище. Хотя, по словам вдовы, он просил о кремации. Тогда женщина уговорила своего сожителя, чтобы тот выкопал ее покойного мужа.

Спустя четыре часа копки могилы он достал тело, обернул его в брезент и довез до безлюдного места около деревни Ендовище. Затем пара организовала кострище, облила тело бензином и сожгла. Спустя некоторое время на кладбище пришел отец усопшего, заметил покосившийся крест и оградку, после чего обратился в полицию. Сожителя вдовы задержали — он полностью признал свою вину.

В итоге подельника Подобедовой, Сергея Полищука, приговорили к 2,5 года колонии-поселения. Также суд обязал его выплатить родственникам мужчины компенсацию морального и материального вреда в размере 1 млн рублей.

Ранее бывший Герой России убил 18-летнюю девушку и вернулся на СВО.

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