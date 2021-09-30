Жительница Воронежа уговорила сожителя выкопать тело покойного мужа, чтобы сжечь

В Воронеже местная жительница попросила сожителя выкопать тело ее умершего супруга, чтобы его кремировать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В августе 2021 года женщина познакомилась со своим любовником — ее законный супруг на тот момент был еще жив. Когда мужчина скончался, родственники похоронили его на кладбище. Хотя, по словам вдовы, он просил о кремации.

После этого она уговорила своего сожителя, чтобы тот выкопал ее покойного мужа. Ей пришлось долго уговаривать мужчину, но, в итоге, он согласился. Спустя четыре часа копки могилы, он достал тело, обернул его в брезент и довез до безлюдного места около деревни Ендовище. Затем пара организовала кострище, облили бензином и сожгли.

Спустя некоторое время на кладбище пришел отец усопшего, заметил покосившийся крест и оградку, после чего обратился в полицию. Сожителя вдовы задержали — он полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что житель Исилькульского района Омской области похоронил заживо своего 80-летнего отца.