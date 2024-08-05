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Бывший герой России убил 18-летнюю девушку и вернулся на СВО

Татар-информ: экс-герой РФ Магасумов вернулся на СВО после приговора за убийство

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Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший Герой России Ирек Магасумов вернулся на СВО после приговора за убийство 18-летней девушки в Луганске. Об этом пишет «Татар-информ».

Сообщается, что отправка на фронт произошла уже 19 июля 2024 года, то есть меньше, чем через месяц после приговора.

По данным «БИЗНЕС Online», мужчина вернулся в то же подразделение, где служил перед арестом.

26 июня Луганский гарнизонный военный суд лишил звания Героя России и отправил в колонию на 11 лет участника СВО Ирека Магасумова за убийство девушки. Суд постановил, что мужчина убил девушку в состоянии алкогольного опьянения за то, что она общалась с ним недостаточно уважительно. Инцидент произошел спустя неделю после того, как он получил звезду Героя в Кремле из рук лично президента Владимира Путина за мужество, проявленное в ходе боев в «Лисичанском котле».

Суд оставил Магасумова подполковником, а также не стал лишать его трех орденов Мужества, один из которых получен за боевые действия на Украине.

Ранее Госдума подтвердила право осужденных и заключенных заключать военные контракты с Минобороны.

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