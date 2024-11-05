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Жителей юга России предупредили об аномально холодной погоде

Вильфанд: на юге России ожидается аномально холодная погода

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Depositphotos

В течение недели на юге европейской части России ожидается похолодание. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Заметное понижение температуры прогнозируется на юге европейской [части] России, потому что воздушные массы перемещаются с северо-запада. В Краснодарском крае, в Крыму температура будет ниже нормы на 3-4°С, и даже потом сохранится», — сказал специалист.

По данным Гидрометцентра, в Краснодарском крае днем воздух будет прогреваться до +7-14°С. Ночью в регионе ожидается +0-5°С. В Крыму столбики термометров в дневные часы поднимутся до +6-15°С, однако по ночам могут пройти заморозки до -1°С.

3 ноября Вильфанд рассказал, что среднемесячное значение температуры воздуха в центре европейской части России прогнозируется в пределах климатической нормы для ноября. Специалист отметил, что значительное повышение температуры произойдет после 7 ноября.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве образуется устойчивый снежный покров.

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