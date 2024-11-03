Вильфанд рассказал о температурных значениях ноября в европейской части России

Среднемесячное значение температуры воздуха в центре европейской части России прогнозируется в пределах климатической нормы для ноября. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Средняя месячная температура в центре европейской части России в ноябре прогнозируется около нормы, но эта норма будет состоять из очень резких перепадов», — отметил эксперт погоды.

Вильфанд добавил, что значительное повышение температуры на европейской территории России произойдет после 7 ноября, напомнив, что ноябрь является центральным месяцем предзимья, «когда очень часто меняется погода».

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что спокойная погода в Центральном федеральном округе продлится как минимум до 11 ноября, после 4 ноября существенных осадков в регионе не прогнозируется.

Также Вильфанд сообщил, что с 5 ноября на 85% территории страны будет лежать снег. По его словам, снежный покров будет временным, такая ситуация является нормой для периода предзимья.

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