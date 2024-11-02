Синоптик рассказал, когда в Москве образуется устойчивый снежный покров

Устойчивый снежный покров в Москве сформируется примерно через месяц, в декабре. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Однако, по его словам, «довольно значительные» осадки в виде мокрого и обычного снега ожидаются в столице уже в понедельник, 4 ноября. Он уточнил, что к вечеру понедельника в Москве появятся сугробы высотой 3–5 сантиметров. Вторник и среда, 5 и 6 ноября, станут самыми холодными днями на следующей неделе.

После этого город накроет новый фронт, который принесет в столицу тепло. Поэтому снег, который ляжет на дороги 4 ноября, может растаять уже 7-8 ноября, заключил Шувалов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что с понедельника, 4 ноября, в Москве установится временный снежный покров. По его словам, снег в городе будет идти до четверга, 7 ноября.

Синоптик уточнил, что ночные температуры воздуха в этот период будут составлять -2...-7°С. Он добавил, что в целом с 1 ноября в столице ожидается переменчивая погода с сильным порывистым ветром, который создаст условия для гололедицы.

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