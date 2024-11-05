В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления на заводе

Причиной группового отравления работников завода УМПО явилась норовирусная инфекция. Об этом сообщил Роспотребнадзор в Башкирии.

По данным ведомства, на 9:00 5 ноября к врачам обратился 21 человек, из них десять госпитализированы. Все заболевшие переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под наблюдением врачей.

Эпидемиологическое расследование показало, что источником инфекции оказались сотрудники пищеблока. В ведомстве добавили, что после расследования и проверок будут приняты меры административного воздействия, а виновные понесут ответственность.

Накануне в Рязани семья из трех человек попала в больницу с отравлением. По предварительной информации, обитатели квартиры отравились бытовым газом из-за неисправности вытяжки.

В конце октября в Петербурге 14-летнего подростка забрали в больницу с Хэллоуина. Находившегося в тяжелом состоянии юношу поместили в реанимацию. Врачи выявили у него острое отравление неустановленным веществом и острое отравление этанолом.

Ранее россиянка травила насекомых в квартире и попала в больницу.