Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления на заводе

Роспотребнадзор: причиной массового отравления на УМПО в Уфе стал норовирус

close
Роспотребнадзор по Республике Башкортостан

Причиной группового отравления работников завода УМПО явилась норовирусная инфекция. Об этом сообщил Роспотребнадзор в Башкирии.

По данным ведомства, на 9:00 5 ноября к врачам обратился 21 человек, из них десять госпитализированы. Все заболевшие переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под наблюдением врачей.

Эпидемиологическое расследование показало, что источником инфекции оказались сотрудники пищеблока. В ведомстве добавили, что после расследования и проверок будут приняты меры административного воздействия, а виновные понесут ответственность.

Накануне в Рязани семья из трех человек попала в больницу с отравлением. По предварительной информации, обитатели квартиры отравились бытовым газом из-за неисправности вытяжки.

В конце октября в Петербурге 14-летнего подростка забрали в больницу с Хэллоуина. Находившегося в тяжелом состоянии юношу поместили в реанимацию. Врачи выявили у него острое отравление неустановленным веществом и острое отравление этанолом.

Ранее россиянка травила насекомых в квартире и попала в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами