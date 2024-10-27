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В Петербурге отравившегося 14-летнего подростка забрали в больницу с Хэллоуина

Школьник отравился неизвестным веществом на Хэллоуине в Петербурге

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Школьника из Ленобласти забрали в больницу с Хэллоуина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, накануне пострадавший проводил время в клубе «Виновница» на Конюшенной улице. Вечером 26 октября там проходила вечеринка, посвященная Хэллоуину. Туда же около 21:00 прибыла бригада скорой помощи.

В итоге медики госпитализировали 14-летнего жителя поселка Новогорелово с острым отравлением неустановленным веществом и острым отравлением этанолом. Находившегося в тяжелом состоянии юношу поместили в реанимацию.

Каким образом на мероприятие с пометкой «18+» на афише попали несовершеннолетние, сейчас устанавливают правоохранители.

Ранее российский подросток попал в реанимацию после того, как покурил вейп.

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