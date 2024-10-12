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Россиянка травила насекомых в квартире и попала в больницу

В Оренбурге женщина отравилась средством от насекомых

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Оренбурге помощь спасателей потребовалась женщине, отравившейся средством от насекомых. Об этом сообщает газета «Оренбуржье».

В экстренные службы обратились родственники жительницы Оренбурга, которые сообщили, что она не выходит на связь и не открывает дверь. В многоэтажку по улице Беляевского прибыли медики и спасатели.

Дверь пришлось вскрывать с помощью слесарного инструмента, пострадавшую с признаками отравления средством от насекомых госпитализировали. Подробности о ее состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Волгограде медики борются за жизнь двухлетней девочки, которая наелась крысиного яда, доза едва не стала фатальной для ребенка. Семья приехала в гости к родственникам в частный дом. В какой-то момент девочка нашла крысиный яд и проглотила его. Пострадавшая находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее отравившегося средством от мух российского дошкольника доставили в больницу на вертолете.

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