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Россиянам объяснили, как теперь будет рассчитываться размер больничного

Эксперт по налогам Толкачева: не все россияне получат максимальный больничный

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Александр Кряжев/РИА Новости

В России в ближайшие два года увеличат размер больничного пособия с 4 до 6,8 тыс. рублей в день. Но это максимальный размер выплаты, получить которую смогут не все работники – размер пособия напрямую зависит от стажа и среднего заработка, объяснила 360.ru эксперт по вопросам налогообложения, глава бухгалтерской компании «Вектор» Ольга Толкачева.

Высчитать средний заработок можно, поделив суммы доходов за последние два года на фиксированную величину 730. Далее расчет проводится по стажу – если до выхода на больничный человек проработал менее пяти лет, то он может рассчитывать на пособие в размере 60% от средней зарплаты, а если стаж составляет от пяти до восьми лет, то он может получить 80%. На 100% могут рассчитывать сотрудники, проработавшие более восьми лет.

«Если вы заболели в течение 30 дней после увольнения, вы имеете право оформить больничный и получить пособие по временной нетрудоспособности», — подчеркнула эксперт.

Что касается больничного пособия по уходу за ребенком, то в этом случае учитывается его возраст и тяжесть болезни – проходит лечение стационарно или амбулаторно. Так, к примеру, если ребенку меньше семи лет, то его родитель получит пособие в 100% от среднего заработка.

Важно, что больничное пособие не может быть ниже установленного на федеральном уровне МРОТ, подчеркнула Толкачева. Минимальная выплата за день при стаже более восьми лет – 632,61 рубля, максимальная – 4039,73 рубля.

Напомним, что сейчас россияне за один день больничного получают до 4 тысяч рублей, а в следующем году эта сумма увеличится до 5,7 тысячи рублей. Таким образом, в 2026 году размер компенсации увеличится в 1,7 раза по сравнению с текущим и на 20% по сравнению с 2025 годом. В Минтруде такие изменения объяснили ростом зарплат в России.

Ранее россиянам рассказали, как изменятся пособия в 2025 году.

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