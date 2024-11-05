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Россиянам рассказали, как изменятся пособия в 2025 году

Экономист Григоренко: многие пособия для россиян заметно вырастут в 2025 году

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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году пособия для россиян заметно вырастут. Так, к примеру, маткапитал проиндексируют на 7,3%, а МРОТ увеличится на 16,6%, что повлияет на привязанные к этому показателю выплаты. Об этом в беседе с RT рассказала доцент кафедры экономики РТУ МИРЭА, кандидат экономических наук Ольга Григоренко.

После индексации маткапитала на первого ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2020 года, россияне получат 676 398 рублей, на второго – почти 894 тыс. рублей.

«Такая же сумма положена родителям при рождении в семье третьего ребенка и последующих детей, если право на маткапитал не было реализовано до этого момента», — добавила эксперт.

Что касается МРОТ, то его рост увеличит больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком. К примеру, выплаты по беременности и родам вырастут в 1,4 раза до 794 тыс. рублей за 140 дней отпуска. Такого размера выплаты ждут женщин, имевших в течение двух лет заработок не менее 115 тыс. рублей. Что касается пособий по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, максимальные выплаты вырастут до 68,9 тыс. рублей в месяц.

Единовременное пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, достигнет 26,4 тыс. рублей – на него могут рассчитывать все россияне вне зависимости от статуса трудоустроенности, отметила Григоренко. Она добавила, что выплаты по больничным будут рассчитываться, исходя из МРОТ не ниже 22,4 тыс. рублей в месяц, то есть максимальная сумма достигнет 5674 рубля в сутки.

Также в будущем году россияне старше 80 лет или из числа инвалидов I группы получат дополнительные выплаты к пенсии в 1,2 тыс. рублей.

Россиянам ранее объяснили, какие дополнительные выплаты им положены при увольнении.

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