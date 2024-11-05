Житель Приамурья угрожал катаной прохожим и росгвардейцам

В Амурской области мужчину будут судить за хулиганство с применением холодного оружия и угрозы представителям власти. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Инцидент произошел 25 августа на городской площади Зеи. Вечером местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к прохожим. В ходе словесной перепалки с одним из горожан мужчина внезапно достал катану — традиционный японский меч.

Злоумышленник стал беспорядочно размахивать оружием, угрожая окружающим. Он даже приложил лезвие катаны к ноге одного из прохожих, демонстрируя серьезность своих намерений.

Когда на место происшествия прибыли росгвардейцы, мужчина продолжил размахивать мечом, пытаясь оказать сопротивление. Хулигана удалось задержать, ему предъявили обвинения по двум статьям УК РФ. В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Ранее в Германии мужчина напал на посетителей кафе с самурайским мечом.