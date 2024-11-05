Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Приамурья угрожал катаной прохожим и росгвардейцам

В Амурской области мужчина попал под суд за то, что угрожал катаной окружающим

close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Амурской области мужчину будут судить за хулиганство с применением холодного оружия и угрозы представителям власти. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Инцидент произошел 25 августа на городской площади Зеи. Вечером местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к прохожим. В ходе словесной перепалки с одним из горожан мужчина внезапно достал катану — традиционный японский меч.

Злоумышленник стал беспорядочно размахивать оружием, угрожая окружающим. Он даже приложил лезвие катаны к ноге одного из прохожих, демонстрируя серьезность своих намерений.

Когда на место происшествия прибыли росгвардейцы, мужчина продолжил размахивать мечом, пытаясь оказать сопротивление. Хулигана удалось задержать, ему предъявили обвинения по двум статьям УК РФ. В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Ранее в Германии мужчина напал на посетителей кафе с самурайским мечом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами