В Германии мужчина напал на посетителей кафе с самурайским мечом

В Баварии вооруженный самурайским мечом мужчина напал на трех гостей бистро. Об этом пишет Spiegel.

Накануне вечером 28-летний мужчина ворвался в бистро в Ной-Ульме с катаной и порезал троих человек. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, в том числе тяжелые. 81-летнего и 55-летнего мужчин пришлось срочно оперировать. Последний все еще находится в критическом состоянии. Третий гость отделался незначительными порезами.

Известно, что нападавший сначала распивал спиртные напитки в этом же заведении, а затем ушел к себе домой. Спустя час он вернулся в бистро с мечом и без видимых причин напал на двух гостей, а другой посетитель обезвредил его и повалил на пол. Перед этим злоумышленник угрожал холодным оружием случайно прохожему, но тот убежал и сообщил о произошедшем в службу спасения.

Сегодня подозреваемый предстал перед мировым судьей, а затем был доставлен в районную больницу. Сейчас его проверяют на вменяемость.

Ранее посетители ночного клуба отказались платить по счету и устроили бой на мечах с сотрудниками.