Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии мужчина напал на посетителей кафе с самурайским мечом

В Германии мужчина ворвался в бистро с катаной и ранил троих человек

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

В Баварии вооруженный самурайским мечом мужчина напал на трех гостей бистро. Об этом пишет Spiegel.

Накануне вечером 28-летний мужчина ворвался в бистро в Ной-Ульме с катаной и порезал троих человек. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, в том числе тяжелые. 81-летнего и 55-летнего мужчин пришлось срочно оперировать. Последний все еще находится в критическом состоянии. Третий гость отделался незначительными порезами.

Известно, что нападавший сначала распивал спиртные напитки в этом же заведении, а затем ушел к себе домой. Спустя час он вернулся в бистро с мечом и без видимых причин напал на двух гостей, а другой посетитель обезвредил его и повалил на пол. Перед этим злоумышленник угрожал холодным оружием случайно прохожему, но тот убежал и сообщил о произошедшем в службу спасения.

Сегодня подозреваемый предстал перед мировым судьей, а затем был доставлен в районную больницу. Сейчас его проверяют на вменяемость.

Ранее посетители ночного клуба отказались платить по счету и устроили бой на мечах с сотрудниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами